AS Monaco / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Pour son match avancé de la seizième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Monaco (2-4). Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, ou bien encore Achraf Hakimi ont brillé.

Dans son choc avancé de la seizième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4). Titulaire au sein de l’attaque du PSG ce soir, Ousmane Dembélé a fortement brillé en s’offrant un doublé, son troisième but en trois jours. L’international français a très certainement été le meilleur parisien ce soir, lui qui a une nouvelle fois été remuant et qui a déstabilisé la défense monégasque avec ses dribbles. Autre satisfaction de la rencontre, Désiré Doué. De nouveau titulaire, il a marqué son premier but en Ligue 1 avec le PSG et s’est montré dans plusieurs bons coups, étant disponible pour ses coéquipiers, n’hésitant pas à se projeter dans la surface adverse pour amener le danger. Comme depuis le début de la saison, Achraf Hakimi a offert une très belle prestation dans son couloir droit. Très souvent très haut sur le terrain, il a été l’une des armes offensives du PSG. Il aurait pu marquer, mais son centre-tir en début de match s’est écrasé sur le poteau. Il a été décisif en offrant une passe décisive à Désiré Doué. Il a tout simplement été dans la lignée de son début de saison canon.

Marquinhos très en difficulté

Malgré la belle victoire du PSG, il y a eu quelques déceptions. Marquinhos a très certainement réalisé la pire rencontre de sa saison. Après une très mauvaise relance, il a concédé un penalty pour une faute de main. Il n’a pas été serein derrière et a souvent été en difficulté dans les duels. Autre joueur en difficulté, Joao Neves. Placé en tant que latéral gauche en début de match, l’international portugais a eu de grandes difficultés à un poste qui n’est pas le sien. Replacé dans l’axe en seconde période, il n’a pas eu son rayonnement habituel dans l’entre-jeu parisien. Enfin, Bradley Barcola a encore traversé ce match sans se montrer dangereux. L’international français n’a pas réussi à faire de différence sur son côté gauche et ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. L’ancien Lyonnais est dans une mauvaise passe et doit vite se ressaisir s’il veut conserver une place dans le onze de Luis Enrique.