AS Monaco / PSG – Un groupe parisien sans surprise

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Après sa victoire contre Tottenham mercredi soir (5-3), le PSG retrouve les terrains ce samedi après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1) avec le déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi ni Désiré Doué, absents de longue date et qui ne devraient pas faire leur retour tout de suite. Le coach du PSG doit aussi se passer de Nuno Mendes, victime d’une blessure minime à la cuisse droite contre Tottenham et qui restera en soins ces prochains jours. Troisième gardien du PSG, Renato Marin est aussi forfait.

Plusieurs titis dans le groupe

Pour remplacer ce dernier, le coach du PSG a décidé de convoquer Martin James dans son groupe pour le déplacement à Monaco. Présent depuis plusieurs groupes en raison de l’absence d’Achraf Hakimi, David Boly est bien présent dans la liste du coach espagnol pour ce choc de la quatorzième journée de Ligue 1. C’est également le cas de Quentin Ndjantou ou d’Ibrahim Mbaye.

Le groupe du PSG