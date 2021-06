AS : Neymar “bloque” Mbappé au PSG

Neymar a mis comme condition pour prolonger son contrat au PSG la garantie que Kylian Mbappé en ferait toujours partie, d’où la fermeté du président Nasser al-Khelaïfi avec l’attaquant de 22 ans sous contrat jusqu’en 2022. C’est l’improbable histoire contée par le journal sportif AS ce matin à ses lecteurs alors que le Real Madrid voit s’envoler son rêve de Mbappé pour cet été. “L’assurance avec laquelle le président du PSG parle du maintien de Mbappé au club contraste avec la tiédeur et l’ambiguïté que le joueur de 22 ans transmet dans ses déclarations publiques et dans ses gestes”, estime toutefois le quotidien madrilène sur le sujet. Visiblement, les déclarations de Nasser al-Khelaïfi ont véritablement calmé certaines ardeurs à Madrid.