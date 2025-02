Asensio : « J’avais besoin de jouer, je voulais du changement »

Peu utilisé en fin de première partie de saison, Marco Asensio a été prêté à Aston Villa par le PSG cet hiver. L’Espagnol a expliqué qu’il a eu besoin de changement.

Marco Asensio n’entrait plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. L’international espagnol n’avait en effet joué que deux matches sur les neuf matches joués, pour 18 minutes de temps de jeu, lors du mois de décembre. S’il n’était pas poussé vers la sortie, le PSG ne s’opposait pas à son départ afin qu’il retrouve du temps de jeu. En fin de mercato, il a rejoint Aston Villa sous la forme d’un prêt. Pour la première fois depuis son départ du PSG, l’ancien du Real Madrid s’est exprimé. Il a expliqué avoir besoin de changement afin de jouer plus régulièrement.

« L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix pour les joueurs »

« L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix pour les joueurs. Il les a choisis. Cela arrivait assez fréquemment pendant la saison, j’ai décidé que j’avais besoin de jouer et que je voulais du changement. Quand j’ai quitté le Real Madrid, j’ai senti que c’était la prochaine étape de ma carrière, celle où je pourrais me sentir plus à l’aise et évoluer davantage. Donc, quand nous avons parlé, il me voyait comme un numéro 10. C’était important pour moi. Je connais Unai (Emery, NDLR) depuis des années. Je sais comment il joue. Son style correspond à mon football et il saura tirer le meilleur de moi-même, lance Marco Asensio dans une interview accordée au Mirror. C’est un grand défi pour moi. Je me sens très responsable, car j’ai l’impression d’apporter toute l’expérience que j’ai en participant à ces compétitions et à ces grands matchs et je suis vraiment heureux d’être ici et de jouer avec cette responsabilité. »