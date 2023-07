Asensio: « Je suis sûr qu’on va vivre des grandes choses »

Fraichement arrivé au PSG cet été, Marco Asensio s’est livré au micro d’RMC Sport. Son arrivée, ses ambitions, son avenir au club … l’Espagnol se livre à cœur ouvert.

Triple vainqueur de la Ligue Des Champions, Marco Asensio débarque au PSG. L’ailier droit de 27 ans est à un moment charnière de sa carrière et le choix du PSG s’est révélé comme le meilleur pour lui. Au micro d’RMC Sport, il évoque les premiers contacts avec le club : « Quand ils ont commencé à me dire ce qu’était le projet, et quelle était l’ambition du club pour créer cette équipe, ça été vraiment intéressant. » Son choix a été motivé grâce au « projet et à l’ambition » du club. Luis Campos a eu un rôle majeur dans son arrivée lui témoignant une grande confiance. Marco Asensio évoque aussi sa relation avec Luis Enrique : « Nous étions ensemble au Mondial. On se connaît depuis longtemps et c’est une relation très bonne. » L’Espagnol donne aussi sa préférence à un poste plus axial plutôt qu’au rôle d’ailier mais reste à la disposition du club : « Je ferai ce que me demande l’entraîneur« .

« Je suis très impatient à l’idée de jouer dans notre stade. Ça va être une super saison, où on va tout donner » Marco Asensio – RMC Sports

L’ancien du Real Madrid n’a pas eu grand mal à s’adapter entre le vestiaire hispanique, ses compatriotes et l’ambiance générale du groupe. Marco Asensio a fait de l’apprentissage du français sa priorité : « Le plus important c’est d’apprendre le français pour pouvoir parler avec toutes les personnes qui travaillent au PSG. » Il a également beaucoup parlé avec les Français du Real Madrid avant son départ qui ont pu le renseigner sur la Ligue 1. Le joueur de 27 ans sait où il met les pieds : « C’est un championnat très physique avec des joueurs très talentueux. (….) Le championnat progresse beaucoup depuis quelques années. » Il se dit aussi prêt à disputer le Classique, un match très important pour le club « mais aussi pour tous les fans. » Habitué à l’ambiance d’un grand club, l’ex-madrilène trouve « incroyables » les nouvelles installations du Campus PSG. Pour lui le Paris Saint-Germain a tout ce qu’il faut pour gagner la Ligue des Champions et il compte bien se battre pour sa place de titulaire : « Le prochain défi ici, c’est de donner à l’équipe« . Interrogé sur les propos de Nasser Al-Khelaïfi sur l’institution, le joueur a sobrement répondu: « Un club doit être au-dessus de n’importe qui« .