Marco Asensio a rejoint le PSG l’été dernier, libre de tout contrat, en provenance du Real Madrid. Après une saison à Paris, l’Espagnol affiche ses ambitions.

Après huit ans au Real Madrid, Marco Asensio a rejoint le PSG l’été dernier, libre de tout contrat. Après de bons débuts sous le maillot du Rouge & Bleu, il s’est blessé au pied avec la sélection espagnole et a manqué deux mois de compétition. Placé en attaque ou au milieu de terrain par Luis Enrique, Marco Asensio est dans la rotation du club de la capitale. Dans les chiffres, il a participé à 29 matches toutes compétitions confondues (1379 minutes) pour cinq buts et six passes décisives. Des statistiques honorables pour sa première saison à Paris. Pour PSG TV, il s’est confié sur son choix de signer chez le champion de France et de ses ambitions avec les Rouge & Bleu.

« Je veux écrire l’histoire ici »

« Je ne voulais pas rester dans le confort, je voulais me mettre en danger. Ma mentalité, c’est toujours d’aller de l’avant, de continuer à grandir, non seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Donc, quand le PSG s’est présenté, c’était le défi idéal pour moi. Une autre ville, un grand club qui progresse avec de nouvelles infrastructures. Je voulais faire partie de cette aventure, de cette équipe, de ce club, pour continuer à grandir, et pour gagner autant de titres possible. C’est un club très bien organisé, un très grand club, le plus grand de France et l’un des plus grands d’Europe. Mais, c’est aussi une grande responsabilité d’être ici. Nous devons être à la hauteur. Les supporters m’ont beaucoup surpris, en bien. Ils nous encouragent à chaque match. L’autre jour, l’accueil qui nous a été réservé était incroyable. Je suis très heureux d’être ici, de vivre tout ça. Mais je ne veux pas m’arrêter-la. Je veux continuer à accomplir beaucoup de choses. C’est ma première année au PSG et j’en veux plus. Je veux réaliser des choses qui n’ont jamais été faites ici. Je veux écrire l’histoire ici. »