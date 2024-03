Asensio : « Si je devais acheter un joueur au PSG ? Hakimi »

Marco Asensio a rejoint le PSG l’été dernier. Interrogé sur le joueur du PSG qu’il achèterait s’il était décideur dans un club, il a choisi Achraf Hakimi.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid, Marco Asensio a rejoint le PSG l’été dernier. Après dès débuts prometteurs (deux buts et une passe décisive en trois matches), l’international espagnol s’était blessé au pied et avait manqué presque trois mois de compétition. Depuis son retour de blessure, il fait partie de la rotation de Luis Enrique (15 rencontres, six titularisations, trois buts, trois passes décisives). Dans une interview accordée au média sportif américain Bleacher Report, le numéro 11 du PSG a été questionné sur les joueurs qu’il achèterait s’il était décideur d’un club.

« Un joueur que j’ai affronté cette saison ? Rafael Leao »

Au moment de choisir un de ses coéquipiers au PSG, Marco Asensio a désigné Achraf Hakimi. « Parce que c’est un joueur qui est toujours jeune, mais a beaucoup gagné. Au Maroc, c’est un joueur très important et nous l’avons vu lors de la Coupe du monde quand ils sont allés loin. » Pour rappel, les deux joueurs, qui jouent ensemble au PSG depuis l’été dernier, c’était déjà côtoyé au Real Madrid lors de la saison 2017-2018. S’il devait acheter un joueur qu’il a affronté cette saison, Asensio choisirait Rafael Leao. L’international portugais est annoncé dans le viseur du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, même si ce ne serait pas forcément une priorité des dirigeants parisiens. En Premier League, il s’offrirait Bernardo Silva, également pisté par le PSG.