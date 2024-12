En raison du Trophée des Champions qui se disputera le 5 janvier prochain, la 16e journée de L1 a été avancée pour le PSG et l’AS Monaco. Ainsi les deux équipes s’affronteront ce mercredi 18 décembre (21h sur BeIN Sports) au Stade Louis II.

En amont de la 16e journée de Ligue 1 avancée, la conférence de presse de l’AS Monaco s’est tenu ce lundi le technicien allemand Adi Hütter a répondu aux questions des journalistes. L’occasion pour le coach monégasque d’évoquer le mercato d’hiver et son secteur offensif à revoir après la blessure de Folarin Balogun qui devrait l’écarter des terrains pour les quatre prochains mois : « Avec la blessure de Folarin (Balogun ; NDLR), c’est notre travail d’ouvrir les yeux pour voir ce qu’on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n’est jamais facile de recruter en hiver« , a-t-il déclaré à la presse, avant d’être relancé sur le cas de Randal Kolo Muani, envoyé loin du PSG dans les prochaines semaines. « Randal Kolo Muani ? Ce serait bien. Mais on doit être honnête… Il y a beaucoup d’attaquants en Europe qui pourraient nous aider. je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n’est pas l’un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu’un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge« .