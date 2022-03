ASM / PSG : Annoncez votre pronostic !

Ce dimanche midi (13h – Prime Video), le PSG se déplace au Stade Louis II pour affronter l’AS Monaco, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Après une victoire convaincante la semaine passée sur sa pelouse face aux Girondins de Bordeaux (3-0), les hommes de Mauricio Pochettino voudront continuer leur belle série pour se rapprocher d’un dixième titre de champion de France.

Pour cela, les Rouge & Bleu ne pourront pas compter sur quelques joueurs majeurs (Sergio Ramos, Messi, Di Maria, Navas) mais pourront aligner Neymar et Mbappé à la pointe de l’attaque. À moins deux heures du coup d’envoi entre Parisiens et Monégasques, comment sentez-vous cette rencontre ? Livrez-nous votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.

On vous propose aussi encore plus de fun pour ce match avec notre nouveau partenaire ZeBet ! Voici les côtes que nous vous avons trouvé et qui s'avère être intéressante par rapport à notre analyse :

Dimanche dernier en Ligue 1, le PSG s’est imposé au Parc des Princes face à Bordeaux (3-0). Supras, Cavanevendange, Blacklagoon ont pronostiqué le bon résultat. Félicitation à vous et bon match à vous tous !