ASM / PSG : Historique, enjeux et clés du match

Ce vendredi (21h sur Prime Video), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco. Une rencontre historique du championnat de France. Zoom sur l’historique, les enjeux et les clés du match.

L’AS Monaco est synonyme de grandes premières pour plusieurs légendes du Paris Saint-Germain. En effet, Safet Susic a débuté son histoire d’amour en Rouge & Bleu le 18 décembre 1982 en entrant en jeu au Parc des Princes face à l’ASM. Dans le même registre, Ronaldinho a inscrit son premier but avec le PSG face aux Monégasques le 4 mai 2003 sur penalty. Comme le légendaire brésilien, Pedro Miguel Pauleta fait trembler les filets en Rouge & Bleu pour la première fois lors d’un match face à l’AS Monaco, le 24 août 2003. Pour l’histoire un peu plus récente, le 30 août 2015 Angel Di Maria débute son aventure avec le club de la capitale en affrontant celui de la principauté. A l’occasion du rendez-vous de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, la grande première possible côté Paris Saint-Germain pourrait être celle du jeune Joane Kouakou Gadou qui pourrait disputer ses premières minutes en professionnel avec son club formateur.

Une rencontre prolifique ?

Le 1er mars 2015, soit il y a neuf ans jour pour jour, le PSG et l’AS Monaco se séparent sur le score nul et vierge de 0-0. Ce match est le dernier de ce genre entre les deux clubs qui depuis, ont inscrit 3,75 buts chaque fois qu’ils se sont croisés. Sur le plan individuel, le club de la principauté est la victime favorite de Kylian Mbappé qui compte 11 buts inscrits face à son ancien club, soit un de moins que face à l’OL et Dijon (12 buts) et à égalité avec le LOSC (11 buts). Cependant, le champion du monde est devancé par Edinson Cavani parmi les Parisiens ayant fait trembler les filets le plus de fois face à l’ASM. L’Uruguayen compte 15 réalisations et devance ainsi Kylian Mbappé (11 buts), Carlos Bianchi, Angel Di Maria et Neymar (6 buts).

Au Stade Louis II, les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de préserver une belle série à l’extérieur. En effet, loin de ses bases cette saison, le PSG est sur une série de 18 rencontres sans défaite. Si le record a été égalisé (datant de 2015 / 2016), il pourrait ce soir être battu face à l’AS Monaco.

L’histoire

Dans l’histoire des confrontations entre le PSG et l’AS Monaco, le bilan est en faveur des Monégasques. En effet, depuis 1970, le club de la capitale compte face à celui de la principauté 34 victoires, 29 nuls et 48 défaites. Cette rencontre en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats sera donc l’acte 112 entre les deux clubs. L’adversaire qu’a le plus affronté le Paris Saint-Germain, devant ses 110 confrontations face aux Girondins de Bordeaux.

Le transfuges entre le PSG et l’AS Monaco sont nombreux, puisque c’est pas moins de 37 joueurs qui ont portés les maillots des deux clubs : Jimmy Algerino, Jean-Kévin Augustin, Ali Benarbia, Daniel Bernard, Daniel Bravo, Édouard Cissé, Alain Couriol, Éric Cubilier, Omar Da Fonseca, James Debbah, Abdou Diallo, Youri Djorkaeff, Jean-Pierre Dogliani, Louis Floch, Marcelo Gallardo, Franck Gava, Xavier Gravelaine, Bernard Guignedoux, Ludovic Giuly, Layvin Kurzawa, Yvon Leroux, Mickaël Madar, Kylian Mbappé, Jérémy Ménez, Nenê, Alex Nyarko, Christian Perez, José Karl Pierre-Fanfan, Fabrice Poullain, Jacques Rémond, Bruno Rodriguez, Jean-Paul Rostagni, Jérôme Rothen, Amara Simba, Marco Simone, George Weah et Arthur Zagré.

