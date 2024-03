ASM / PSG – Le groupe du PSG avec une première pour un titi

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco. Luis Enrique a dévoilé son groupe, avec la toute première convocation pour le titi Joane Gadou.

Quatre jours avant de se déplacer à Anoeta pour y défier la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG affronte l’AS Monaco ce soir dans le cadre du choc de la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, absents de longues dates, mais également de Marquinhos, laissé au repos après avoir ressenti une douleur au mollet contre Nantes et avoir déclaré forfait pour la réception de Rennes la semaine dernière. Incertain pour le match contre les Espagnols, le capitaine parisien devrait faire son retour à l’entraînement collectif demain comme l’avait indiqué le PSG dans son point médical. Danilo Pereira est aussi absent de ce groupe, sans que la raison soit évoquée. Le Parisien avance que l’international portugais se serait blessé à la cuisse lors de l’entraînement d’hier. Il doit passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Un coup dur pour le PSG à quatre jours de sa rencontre contre la Real Sociedad.

Nuno Mendes enchaîne

Avec l’absence de quatre défenseurs centraux, Luis Enrique a décidé de faire appel pour la première fois à Joane Gadou (17 ans) dans un groupe pour un match de Ligue 1, lui qui avait été convoqué en Coupe de France pour le 32e de finale contre l’US Revel, pilier de la défense centrale de l’équipe U19 du PSG entraînée par Zoumana Camara. Le titi a participé à toutes les séances de la semaine avec l’équipe première et est récompensé de sa bonne saison avec les jeunes du club de la capitale. C’est le seul titi convoqué par le technicien espagnol, outre Warren Zaïre-Emery. Dix mois après son dernier match, Nuno Mendes était de retour dans le groupe et sur les terrains dimanche dernier contre les Rennais. L’international portugais est de nouveau dans le groupe concocté par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Tenas, Donnarumma

