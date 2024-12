ASM / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Monaco pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (2-4). Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont particulièrement brillé lors de ce choc.

Avec son match avancé de la seizième journée de Ligue 1, le PSG pouvait frapper un grand coup en s’imposant contre l’un de ses concurrents pour le titre de champion de France. Et c’est chose faite avec un beau succès sur la pelouse de Monaco qui lui permet de compter dix points d’avance en tête du championnat. Pour L’Equipe et Le Parisien, le meilleur joueur du match se nomme Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG, passeur décisif sur le but de Désiré Doué, a obtenu un 8 dans les deux quotidiens. « Combien sont-ils pour arriver à multiplier les efforts chaque semaine avec une telle intensité ? On pensait pourtant qu’il donnait des signes de fatigue. Il n’en a rien été (110 ballons touchés). Un poteau (4e), une passe décisive sur le premier but (24e), le centre qui amène le deuxième (64e) et l’obtention du corner pour le troisième (83e). Le Marocain n’a pas été atteint par son voyage lundi soir à Marrakech dans le cadre du Ballon d’or africain. Il est clairement l’un des patrons de ce PSG et l’un des meilleurs au monde à son poste actuellement », encense le quotidien sportif. Le quotidien francilien, de son côté, explique : « Dans la lignée de ses dernières sorties, le Marocain a été ultra-dangereux dans son couloir. Après avoir tapé le poteau (4e), il donne un bonbon à Doué en retrait (0-1, 24e) et oblige Köhn à s’employer sur un tir lointain (42e). C’est encore lui qui est à l’origine du deuxième but parisien en accélérant à droite (2-2, 64e). »

Dembélé en feu, Marquinhos dépassé

L’Equipe a aussi donné la note de 8 à Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé hier soir, lui qui reste sur trois buts sur ses deux derniers matches avec le PSG. « Un match à l’opposé de sa caricature. Avec finalement peu de différences individuelles mais une efficacité redoutable. Auteur d’une bonne frappe croisée puissante (45e+4), il marque ensuite son 7e but de la saison en « renard ». Son 8e vient d’une transition où son geste final est délicieux. Il a été par ailleurs un tireur de coups de pieds arrêtés précis. » Pour Le Parisien c’est un 7. Une nouvelle fois buteur, Désiré Doué a reçu la note de 6 dans le quotidien sportif et le francilien. Ils ont aussi aimé la prestation de Fabian Ruiz, qui a obtenu un 7 dans L’Equipe et un 6,5 dans Le Parisien. Au rayon des moins bonnes prestations, Marquinhos qui est passé à côté de son match. Il a obtenu un 3 dans les deux quotidiens. L’Equipe estime que « sa seconde période a été cauchemardesque. Il a commencé par une relance affreuse et une main dans la surface (52e). Avant d’oublier totalement Akliouche dans son dos sur le second but monégasque (60e). Le Français l’a encore mis dans le vent en fin de rencontre (85e). » Pour Le Parisien, « appliqué dans ses interventions lors du premier acte, plaçant même une tête sur corner (45e + 2), le capitaine parisien a été beaucoup plus friable après la pause. Il concède le pénalty pour une main après avoir manqué sa relance (52e), puis se fait déposer par l’appel d’Akliouche sur le second but monégasque (2-1, 60e). On l’a senti fébrile, à l’image de sa dernière intervention très limite dans le temps additionnel (90 + 1e). »

dans L’Equipe : Safonov (5) – Hakimi (8), Marquinhos (3), Pacho (4), Neves (5) – Zaïre-Emery (5), Vitinha (6), Ruiz (7) – Dembélé (8), Doué (6), Barcola (3) Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Safonov (5,5) – Hakimi (8), Marquinhos (3), Pacho (4), Neves (6) – Zaïre-Emery (5,5), Vitinha (6), Ruiz (6,5) – Dembélé (7), Doué (6), Barcola (4)