ASM / PSG – Nouvelles rassurantes pour Lucas Chevalier

Touché à la cheville droite après le tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier pourrait tenir sa place la semaine prochaine face au Stade Rennais.

Plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier. Durement touché après le tacle violent de Lamine Camara au début du match face à l’AS Monaco, le gardien du PSG a pu continuer le match malgré des stigmates au niveau de sa cheville droite.

Trois jours de repos pour les Parisiens

Si sa cheville était encore enflée en fin de soirée et qu’il boitait en quittant le Stade Louis II, l’international français devrait pouvoir tenir sa place lors de la réception du Stade Rennais en Ligue 1 samedi prochain, comme le rapporte L’Equipe. Comme ses coéquipiers, le gardien de 24 ans va profiter du repos accordé par Luis Enrique, « mais devra tout de même effectuer des soins dans les prochains jours. Si besoin, il pourra manquer une ou deux séances d’entraînement sur le terrain, par précaution », précise le quotidien sportif. Les Parisiens bénéficient de trois jours de repos et retrouveront le Campus de Poissy mercredi à 17h, rapporte de son côté le journaliste Loïc Tanzi. Le PSG aura du temps pour préparer sa prochaine rencontre, la réception du Stade Rennais samedi prochain (21h05 sur Ligue 1+), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

Voilà l’état de la cheville de Lucas Chevalier 😱 Et donc pas de carton rouge pour Camara… @iciparisidf #ASMPSG pic.twitter.com/SToZxAV196 — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) November 29, 2025