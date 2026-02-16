ASM / PSG – Pocognoli : « À nous de faire en sorte de se donner le plus de chances avant le retour au Parc »

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Et le club monégasque compte faire bonne figure avant le retour au Parc des Princes.

Hors du top 8 de la Ligue des champions, le PSG doit passer par les barrages pour espérer défendre son trophée. Et comme la saison passée, les joueurs de Luis Enrique affronteront une formation française à ce stade la compétition : l’AS Monaco. Ce mardi, le tenant du titre se déplace à Louis II, avant le retour au Parc des Princes le 25 février prochain. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur de l’ASM, Sébastien Pocognoli, s’est exprimé sur cette confrontation aller face aux Rouge & Bleu, en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par le site officiel de l’AS Monaco. Et il espère faire bonne figure avant le match retour la semaine prochaine.

Le groupe monégasque

« Maghnes (Akliouche) est incertain, il a été touché au bassin et a effectué un complément d’examen hier. Il doit encore se tester aujourd’hui et demain matin car nous aurons encore un entraînement. C’est la même chose pour Lamine (Camara) qui a reçu un coup au niveau de sa cheville, et Ansu (Fati), qui a lui reçu un coup au quadriceps. Il avait encore mal hier. Quant à Christian (Mawissa), il ne sera pas encore apte. »

La double confrontation face au PSG

« Ce sont les tenants du titre, ils ont envie de confirmer cette année et de conserver le trophée. La réalité est qu’on a un rôle d’outsider, il faut le prendre tel quel et faire le maximum pour se donner les ambitions d’entrevoir une qualification (…) Un rôle d’outsider ? Je pense que n’importe quelle équipe aurait eu ce rôle face au PSG. Le fait que l’on soit deux équipes du même championnat fait que l’on se connaît bien des deux côtés. Ce sera intéressant de voir ainsi comment nous allons gérer cet aspect mental. Nous sommes en Ligue des Champions, on aurait pu rencontrer beaucoup d’équipes et avoir ce rôle. C’est en revanche souvent l’inverse en championnat, de par notre renommée. C’est à nous de jouer avec ça en étant plus libres avec et sans ballon. »

Son regard sur le niveau dU PSG

« Ils ont beaucoup de qualités individuelles et le collectif est également là. Ils ont été performants la saison passée, ils le sont encore. Garder de la constance sur deux ans avec des prestations de haut niveau est compliqué puisque même les meilleures équipes connaissent des hauts et des bas. Quand il y a une défaite au PSG, la répercussion est plus grande, en comparaison à d’autres clubs, en raison du standing. Ils feront une belle saison car ils ont un bon effectif et un grand coach qui sait gagner des titres. »

La défaite du PSG à Rennes

« Ce qui se passe au niveau de l’extra-sportif au PSG ne me regarde pas. Pour moi, le plus important est d’analyser leur jeu et d’essayer de maîtriser leurs grandes qualités. La défaite concédée face à Rennes ne va pas influencer quoi que ce soit car on est dans une autre compétition. Ils sont détenteurs du titre, ils vont certainement vouloir le défendre en jouant avec un grand cœur. Ce qui s’est passé à Rennes ne sera pas mis en parallèle par rapport au match de demain. »

L’importance du match aller

« Dans l’histoire de la Ligue des Champions, beaucoup d’équipes ont fait un grand pas lors du premier match mais ne sont pas parvenus à confirmer au retour. C’est important de commencer à domicile devant nos supporters pour une belle soirée européenne mais une très bonne performance ou un résultat en notre défaveur n’hypothèquerait pas le match retour selon moi. Forcément, on peut se mettre dans de meilleures dispositions mais il y aura une deuxième rencontre à jouer. À nous de faire en sorte de se donner le plus de chances avant le retour au Parc. »