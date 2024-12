ASMPSG – Wilfried Singo présente ses excuses à Donnarumma

Hier soir, lors de la victoire du PSG contre Monaco (2-4), Gianluigi Donnarumma a reçu le pied de Wilfried Singo en pleine tête et a vu sa joue être ouverte. Le joueur du club du Rocher a tenu à présenter ses excuses au gardien du PSG.

Hier, on joue la 18e minute. Sur une action monégasque, Wilfried Singo pénètre dans la surface du PSG et se dirige vers le but parisien. Sorti face à lui, Gianluigi Donnarumma tente de stopper le ballon. Le joueur monégasque, en tentant d’éviter le gardien parisien, touche involontairement la tête de l’international italien avec ses crampons. Gianluigi Donnarumma reste à terre quelques minutes. Et quand il se relève, on peut apercevoir une balafre sur sa joue. Il a dû être remplacé par Matvey Safonov avant de se faire poser dix points de suture dans le vestiaire.

« Je te souhaite un bon rétablissement »

Même si c’était involontaire, le rouge aurait été plus que mérité. Tous les observateurs de la rencontre et les joueurs du côté du PSG sont du même avis. Sur sa story Instagram, Wilfried Singo a tenu à présenter ses excuses envers Gianluigi Donnarumma. « Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma. Mon geste n’était évidemment pas volontaire, mais j’ai pu constater par la suite qu’il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement », écrit le défenseur monégasque sur sa story Instagram. Wilfried Singo a écrit ce message en français et en italien.