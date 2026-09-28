Associés au PSG, João Neves et Vitinha en concurrence au Portugal 

Vitinha et João Neves font partie des meilleurs milieux de terrain au monde. S’ils sont associés au PSG, ils devraient être en concurrence avec la sélection portugaise.

Le PSG possède deux des meilleurs milieux de terrain au monde avec Vitinha et João Neves. Les deux internationaux portugais sont associés au sein du club de la capitale avec Fabián Ruiz ou Warren Zaïre-Emery comme troisième milieu. Les deux joueurs sont aussi des joueurs importants de la sélection portugaise. Si au PSG, ils jouent ensemble, au sein de la Seleçao, avec l’arrivée de Jorge Jesus, il devrait être en concurrence. Dans le schéma de jeu du coach portugais, il n’y a qu’une place pour un milieu axial « libre », la fonction dans laquelle le nouveau sélectionneur portugais voit officier les deux Parisiens, assure L’Equipe. Lors des deux premiers matches du Portugal sous Jorge Jesus, les deux joueurs ont été titulaires une fois alors que Vitinha a pris la place de João Neves hier soir lors de la victoire contre la Norvège (1-2).

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Jorge Jesus souhaite profiter d’un milieu fixe devant la défense

Le numéro 17 du PSG joue dans un rôle différent de celui que lui assigne en général Luis Enrique. Toujours dans l’axe mais plus haut, en second rideau du pressing enclenché par les deux attaquants. Jorge Jesus souhaite profiter d’un milieu fixe devant la défense. C’était Rúben Neves contre le pays de Galles puis Palhinha en Norvège. Le sélectionneur du Portugal ne semble pas prêt à renoncer à cette vigie stabilisatrice sous prétexte qu’il possède deux milieux polyvalents, lance le quotidien sportif. « Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui ne verra plus revenir ses trois Portugais rincés par les fenêtres internationales. Mais cela reste à vérifier : en général, les sélectionneurs finissent par adapter leurs principes à ce qu’ils voient à l’entraînement. João Neves possède à la fois trop de talent et une palette trop large pour qu’un technicien ne s’en serve pas. » La polyvalence du milieu formé à Benfica sera un argument, conclut L’Equipe.































