Aston Villa renverse Chelsea grâce à Asensio

Prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison, Marco Asensio a ouvert son compteur but avec Aston Villa en étant le principal protagoniste de la victoire de son équipe face à Chelsea.

Les trois joueurs prêtés par le PSG cet hiver brillent dans leur club respectif. Milan Skriniar s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable dans le Fenerbahçe de José Mourinho tandis que Randal Kolo Muani donne déjà grande satisfaction du côté de la Juventus Turin. Concernant Marco Asensio, il a aussi rapidement pris ses marques du côté d’Aston Villa. Titulaire face à Chelsea ce samedi dans un rôle de numéro 10 juste derrière l’attaquant, l’Espagnol de 29 ans a été l’acteur majeur de la victoire de son équipe ce samedi, à l’occasion de la 26e journée de Premier League.

Un doublé d’Asensio pour offrir la victoire à Aston Villa

Pourtant, les Blues avaient rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’Enzo Fernandez (9e). Mais le duo Marcus Rashford – Marco Asensio a frappé fort en seconde période. Le premier cité a servi à deux reprises l’ancien Madrilène. Juste avant l’heure de jeu, le numéro 21 des Villans était bien placé au second poteau pour égaliser (57e) avant d’offrir la victoire à son équipe en fin de rencontre sur une reprise de volée où le portier Filip Jorgensen s’est troué.

Un succès important qui permet à la formation d’Unai Emery de remonter provisoirement à la 7e place (42 pts), à une unité de son adversaire (6e, 43 pts). Durant ses 90 minutes, Marco Asensio s’est montré important dans le jeu de son équipe avec 85% de passes réussies (23/27) et 4 ballons récupérés même s’il a fait preuve de déchet à certaines reprises (8 ballons perdues) et d’un manque d’agressivité (29% de duels remportés, soit 2/7). Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Marco Asensio a retrouvé du temps de jeu et des couleurs depuis son arrivée à Aston Villa, où son avenir pourrait s’écrire sur le long terme à l’issue de son prêt.

