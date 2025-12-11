Athletic Bilbao / PSG – Le bus parisien caillassé après le match

Après le résultat nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions, le PSG a vu son bus être caillassé cette nuit, devant son hôtel.

Après avoir vécu une arrivée mouvementée en avion mardi, le PSG a connu une autre mésaventure à Bilbao ce mercredi soir. Après la rencontre face à l’Athletic Club (0-0), le bus parisien a été pris pour cible. D’après les informations de RMC Sport, le bus des Rouge & Bleu a été caillassé dans la nuit. « Les Parisiens ne se trouvaient pas à l’intérieur au moment des faits. Le bus était stationné devant l’hôtel des champions d’Europe, dans le centre-ville de Bilbao, lorsqu’il a été endommagé en plein milieu de la nuit », précise le média sportif. Les champions d’Europe ont dû trouver une solution tôt ce jeudi matin pour rentrer à Paris. L’ensemble du groupe a pu quitter l’hôtel et prendre la direction de l’aéroport vers 9h30. L’arrivée à Paris est prévue pour 11h45.