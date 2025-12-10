Athletic Bilbao / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG peut conforter sa place dans le top 8 de la Ligue des champions lors de son déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

Le PSG peut faire un grand pas vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ce mercredi, l’équipe de Luis Enrique peut conforter sa place dans le top 8, synonyme de printemps européen. Et pour ce match, le coach parisien doit se passer de quelques éléments (Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé) mais peut compter sur les retours dans le groupe de Nuno Mendes et Désiré Doué.

Nuno Mendes ou Mayulu en latéral gauche, Ndjantou en faux numéro 9 ?

Et Luis Enrique devra faire certains choix à des postes. En l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov va enchaîner une deuxième titularisation de suite. En défense, la charnière centrale Willian Pacho et Marquinhos est attendue, tout comme la titularisation de Warren Zaïre-Emery en latéral droit. Tout juste remis de son pépin physique, Nuno Mendes Mendes pourrait débuter la rencontre à gauche, selon L’Equipe. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha devrait être aligné. Enfin, pour l’attaque, le quotidien sportif opte pour la titularisation de Lee Kang-In en faux numéro 9, aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur les ailes. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent avec deux changements et la présence des Titis, Senny Mayulu, en latéral gauche, et Quentin Ndjantou, en faux numéro 9.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Lee, Kvaratskhelia

