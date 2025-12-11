Athletic Bilbao / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Dominateur, le PSG n’a pas réussi à trouver la faille sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions. Les Parisiens ont souffert d’un manque d’efficacité.

Auteur d’un match nul frustrant sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG pouvait espérer mieux de son déplacement à San Mamés ce mercredi soir. Assuré à minima de disputer les barrages, le club de la capitale reste en bonne position pour terminer dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais ce résultat nul face aux Basques laisse un goût amer tant les Rouge & Bleu ont dominé leur adversaire, notamment en seconde période, mais ont pêché dans le dernier geste.

Zaïre-Emery solide, Mayulu pas assez tueur, l’influence de Vitinha limitée

Titulaire au poste de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois livré une prestation très solide et récolte la note de 7/10 dans L’Equipe. « Face à Nico Williams, son défi était immense. Il l’a relevé avec beaucoup de justesse. Bousculé en fin de match, il a limité l’activité de l’ailier de manière spectaculaire. Et ce malgré un avertissement rapide (30e). Une prestation encore rehaussée par un apport offensif régulier. Avec une frappe du gauche trop molle pour commencer (3e), puis ce centre en première intention vers Mayulu (45e) et cette tentative puissante détournée (53e). À ce poste, il est devenu une vraie alternative à haut niveau. » En attaque, les Parisiens ont fait preuve d’inefficacité à l’image de Senny Mayulu. « Une entame intéressante en pointe, où il a varié entre décrochages et jeu en pivot. Il joue mal le coup sur l’occasion de la 41e. Mais il n’a pas su être clinique sur ses deux occasions (45e, 49e) où il trouve Unai Simon sur la trajectoire », constate le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 4/10.

Titulaire pour la deuxième fois de suite dans les buts du PSG, Matvey Safonov a rassuré avec un deuxième clean-sheet de suite. « Le Russe a de nouveau tenu son rang. Autoritaire dans les airs pour repousser des poings un centre (13e), le portier s’est surtout illustré avec une jolie détente pour sortir le coup franc de Berenguer (31e). Il a souvent cherché à accélérer le jeu et à repartir rapidement de l’avant. Son intérim est réussi », résume Le Parisien, qui lui octroie la note de 6.5/10. Face à l’agressivité et le pressing des Basques, le milieu parisien, Vitinha, noté 4.5/10 dans le quotidien francilien, n’a pas eu son influence habituelle. « Cerné par le pressing basque, le Portugais n’a pas eu la même influence que d’habitude et a franchement peiné à dicter le jeu parisien. La sentinelle a été prise en tenaille et le milieu s’est souvent retrouvé impuissant pour faire des différences balle au pied, même s’il a mieux terminé tout de même. »