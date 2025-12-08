Athletic Bilbao / PSG – Un arbitre allemand au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affrontera l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Deuxième du classement général de Ligue des champions, le PSG peut conforter sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ce mercredi (21h sur Canal Plus), dans le cadre de la 6e journée de Ligue des champions.

À lire aussi : Un retour de Désiré Doué pour le match face à Bilbao ?

Daniel Siebert désigné arbitre principal

Et à J-2 de cette rencontre, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral. Ce match entre les Basques et les Parisiens sera dirigé par l’Allemand Daniel Siebert. Il sera accompagné de ses compatriotes Jan Seidel et Rafael Foltyn. Daniel Schlager sera le quatrième arbitre. Enfin, l’Allemand, Benjamin Brand, et l’Ecossais, Andrew Dallas, officieront à la VAR.

Daniel Siebert arbitrera pour la quatrième fois de sa carrière les champions d’Europe. Et c’est pour l’instant un sans-faute pour les Parisiens lorsque l’arbitre de 41 ans est aux commandes : Club Bruges / PSG (0-5, phase de groupes 2019-2020), Maccabi Haifa / PSG (1-3, phase de groupes 2022-2023) et PSG / Girona (1-0, phase de groupes 2024-2025). Cette saison, Daniel Siebert a dirigé trois rencontres de Ligue des champions pour 18 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués : Juventus / Sporting Portugal (1-1, 5 cartons jaunes), PSV Eindhoven / Napoli (6-2, 5 cartons jaunes et 1 carton rouge) et Chelsea / Benfica (1-0, 8 cartons jaunes et 1 carton rouge).