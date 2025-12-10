Athletic Club / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir, le PSG affronte l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens, en s’imposant, feraient un grand pas vers une qualification dans les huit premiers.

Le PSG joue son sixième match de la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à Bilbao pour y affronter l’Athletic Club. Avec quatre victoires et une défaite, le PSG pourrait se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers de la phase de ligue en cas de victoire ce soir dans le Pays basque. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé et Lucas Chevalier. Nuno Mendes et Désiré Doué, de retour dans le groupe, pourraient faire leur retour sur les terrains ce soir.

Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’Athletic Club et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Le week-end dernier, le club de la capitale s’est largement imposé contre Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1 (5-0). Aucun Csiens n’avait donné le bon résultat ici. Dommage !