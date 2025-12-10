Athletic Club / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Pour conserver sa place dans les hauteurs du top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG voudra s’imposer face à l’Athletic Club ce mercredi soir. Pour ce match, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé et Lucas Chevalier. Pour défier les Espagnols, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe compétitive, malgré ces absences importantes.

Nuno Mendes titulaire

Dans les buts, Matvey Safonov va jouer son deuxième match de la saison. Le gardien du PSG sera défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, qui fait son retour sur les terrains après sa blessure contractée contre Tottenham. Au milieu de terrain, c’est le traditionnel trio Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, Luis Enrique a décidé de titulariser Bradley Barcola, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Athletic Club / PSG

Sixième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : San Mamés – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Benjamin Brand et Andrew Dallas