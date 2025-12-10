Athletic Club / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a concédé le nul sur la pelouse de l’Athletic Club (0-0) lors de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens ont manqué de réalisme.

Le PSG se déplaçait sur la pelouse de San Mamés ce mercredi soir pour y défier l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé et où il a eu les meilleures occasions, le club de la capitale a pêché dans la finition (0-0) à l’image de Senny Mayulu, titularisé au poste de faux numéro 9, et qui a manqué deux occasions franches à bout portant, frappant trop sur le gardien. Également titulaire en attaque, Bradley Barcola a tenté de mettre en danger la défense espagnole, arrivant souvent à passer dans le dos, mais il a aussi pêché dans le dernier geste. Sur l’action où il trouve la barre, il aurait peut-être pu faire la passe à Khvicha Kvaratskhelia, seul sur le côté droit de la surface.

Matvey Safonov performant dans les buts

Le numéro 7 du PSG a également tenté des choses, mais comme ses partenaires de l’attaque, n’a pas réussi à se montrer dangereux. Il a tenté de se procurer des espaces mais les Basques ont réussi à le museler à l’approche de la surface. Dans les buts, Matvey Safonov a réalisé une bonne prestation, répondant présent quand les joueurs de Bilbao tentaient leurs chances. Entré à la mi-temps en remplacement de Marquinhos, Illia Zabarnyi a été solide dans ses duels et n’a jamais été mis à défaut. À ses côtés, Willian Pacho a encore évolué comme un patron de la défense. Sur dans ses interventions, il a également été la première rampe de lancement des attaques parisiennes. Au milieu de terrain, Vitinha a encore essayé de trouver ses partenaires dans les meilleures conditions. Il a été le métronome du milieu, encore une fois, même s’il a eu un peu plus de mal à trouver des failles face à une bonne équipe de l’Athletic Club.