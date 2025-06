Atlanta ou Philadelphie pour la suite de la Coupe du monde des clubs ?

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG va tenter d’aller chercher sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Il aura deux destinations en fonction de son classement pour la suite de la compétition.

Deuxième de son groupe, le PSG affronte les Seattle Sounders demain soir dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens voudront valider leur qualification contre les Américains. Avec un succès, ils seront assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour savoir à quelle place terminera le PSG, il faudra suivre l’autre match du groupe entre l’Atlético de Madrid et Botafogo, qui se jouera à la même heure. Si le PSG gagne et Botafogo perd, il terminera premier. Si les Brésiliens gagnent ou concèdent le nul, les Parisiens termineront deuxièmes. Ce résultat aura une importance sur la suite de la compétition.

A voir aussi : CdM des Clubs : Chelsea, des retrouvailles avec Messi ou même Mbappé … le potentiel parcours du PSG

Il serait préférable de terminer premier

L’Equipe explique que trois possibilités s’offrent au PSG : « soit disputer les huitièmes de finale à Atlanta ou à Philadelphie en fonction de leur classement final dans leur groupe, soit rentrer à Paris. Cette dernière option apparaît la moins probable, et, il faut bien le reconnaître, pas grand monde ne l’imaginait, mais elle s’est invitée dans les scénarios à la faveur de la défaite face à Botafogo (1-0) jeudi. Si le PSG ne finit pas à l’une des deux premières places, il aura son billet retour pour la France dès ce 23 juin. » En fonction des résultats de cette dernière journée, le champion de France pourrait soit rejoindre Atlanta s’il finit premier, soit Philadelphie s’il termine deuxième. Dans ces deux villes, il pourrait passer potentiellement une dizaine de jours en cas de qualification pour les quarts de finale, qui se disputeront sur place, souligne le quotidien sportif. En terminant premier, il jouerait son huitième de finale le 29 juin. Pour ce potentiel huitième, le PSG serait confronté à une difficulté : un coup d’envoi à 12 heures, heure locale. Ce serait le même horaire en quarts de finale le 5 juillet. En terminant deuxième, le PSG jouerait son huitième de finale le 28 juin, toujours à midi. S’il franchissait les huitièmes, le PSG pourrait jouer son quart le 4 juillet à 21 heures (3 heures du matin en France).