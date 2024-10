Hier soir, le PSG s’est imposé contre Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 (4-2). Lors de cette rencontre, le PSG a étalé son sens du but, Joao Neves a confirmé son talent de passeur…

Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg. Avec une équipe largement remaniée, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Strasbourgeois (4-2). Ces derniers poursuivent leur malédiction sur la pelouse parisienne. En effet, le club de la capitale n’a perdu aucune de ses 34 réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (27 victoires, 7 nuls), soit le record de matches à domicile contre un même adversaire sans connaître la défaite dans l’histoire de l’élite, indique le PSG sur son site internet. « Mieux encore, le club de la capitale ne s’est jamais incliné dans son histoire face au RCSA toutes compétitions confondues dans l’antre de la Porte d’Auteuil (30 victoires, 8 nuls). »

Deux buteurs nés en 2006 ou après cette saison pour le PSG

Passeur décisif sur le but de Lee Kang-in, Joao Neves a offert sa sixième offrande de la saison en Ligue 1. Le numéro 87 du PSG a déjà deux fois plus de passes décisives que son premier concurrent. Parmi les cinq grands championnats européens, seul Bukayo Saka (Arsenal FC) a fait mieux dans ce domaine (sept passes décisives) que le milieu de terrain Rouge & Bleu. Avec quatre buts marqués hier, le PSG a atteint la barre des 25 buts en Ligue 1 cette saison (huit matches). « C’est la quatrième fois qu’une équipe atteint ou dépasse ce total au 21e siècle après… Paris lui-même, en 2017-2018 (27), 2018-2019 (27) et 2022-2023 (26). Par ailleurs, le club de la capitale a trouvé le chemin des filets pour le 18e match consécutif dans l’élite. » Buteur hier soir, Senny Mayulu est devenu le deuxième joueur né en 2006 ou après pour le PSG cette saison, après Warren Zaïre-Emery. Le PSG est la seule équipe dans les cinq grands championnats à réaliser cet exploit. Buteur et passeur contre les Strasbourgeois, Bradley Barcola est désormais le joueur impliqué dans le plus de buts au sein de la Ligue 1 avec huit buts (sept réalisations et une passe décisive).