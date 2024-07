Hier soir, le Portugal affrontait la Slovénie en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Les Portugais, avec deux joueurs du PSG titulaires, se sont qualifiés lors d’une séance de tirs au but historique.

Après avoir gagné ses deux premiers matches, contre la République Tchèque (2-1) et la Turquie (3-0), qui lui avait permis de s’assurer une qualification pour les huitièmes de finale et une première place, le Portugal s’était incliné contre la Géorgie lors de son dernier match de la phase de poules (2-0). En huitièmes de finale, les Portugais affrontaient la Slovénie, qui a terminé troisième de son groupe, hier soir. Pour cette rencontre, Roberto Martinez avait décidé d’aligner son équipe type, avec deux joueurs du PSG, Vitinha et Nuno Mendes. La Seleçao a totalement dominé cette rencontre, se procurant plusieurs belles occasions sans pour autant réussir à tromper Jan Oblak, les frappes passant trop souvent au-dessus de la cage slovène. De leur côté, les Slovènes ne se sont pas montrés dangereux, se contentant de défendre. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et tenteront de le faire lors des prolongations.

Première séance de tirs au but de cet Euro 2024

Lors de ces trente minutes, le Portugal va poursuivre sa domination en se montrant toujours aussi maladroit dans le dernier geste. La sélection portugaise va avoir l’opportunité d’ouvrir le score dans les dernières secondes de la première mi-temps de la prolongation. Après une percée, Diogo Jota est déséquilibré dans la surface slovène. L’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Cristiano Ronaldo se présente, mais voit Jan Oblak détourner sa tentative (105e). La Seleçao, qui n’a pas été vraiment mise en danger lors de cette rencontre, va se faire une très grosse frayeur à cinq minutes de la fin des prolongations. Aux 40 mètres, Pepe manque son contrôle et voit Benjamin Sesko lui chiper le ballon. L’attaquant du RB Leipzig remonte tout le terrain et se présente en face-à-face avec Diogo Costa. Le gardien portugais va réussir à détourner du pied gauche la frappe enroulée du Slovène (115e). Les deux équipes n’arrivent toujours pas à se départager et doivent donc jouer leur qualification en quarts de finale lors de la séance de tirs au but. Une séance de tirs au but qui va devenir historique. Diogo Costa va détourner les trois tentatives slovènes, alors que Cristiano Ronaldo, qui a pris ses responsabilités en tant que premier tireur malgré son raté lors de la prolongation, Bruno Fernandes et Bernardo Silva ont réussi leur tentative. Au bout de la nuit, le Portugal se qualifie donc pour les quarts de finale et défiera la France vendredi soir (21 heures). Lors de cette séance, Diogo Costa est devenu le premier gardien de l’histoire de l’Euro à stopper trois penaltys dans la même séance.

Nuno Mendes et Vitinha encore très performants

Nuno Mendes, titulaire, a joué l’intégralité de la rencontre. Le latéral gauche du PSG a livré une très belle prestation, répondant présent défensivement lorsqu’il le fallait et en débordant sur son côté à de très nombreuses reprises, ce qui a souvent abouti à un centre qui aurait pu être décisif. Il a obtenu la note de 7 dans A Bola. « Il a eu peur à la 19e minute, lorsqu’il s’est retrouvé au sol en s’accrochant à sa cheville droite, mais ce n’était rien de plus : une frayeur. Il a répondu, peu après, par deux courses de grande qualité (22′), stoppant deux sprints de Sporar. Et sur le fil, en retirant le pain de la bouche de Sporar (39e), dans le geste le plus dangereux de Slovénie. Intense en défense, époustouflant en attaque, il grandit dans cet Euro. » De son côté, Vitinha a également été performant au sein du milieu de terrain portugais, étant souvent la rampe de lancement des actions portugaises. Il n’a pas réussi à se montrer décisif dans la dernière passe ou par des occasions, mais il a été dans la lignée de sa saison au PSG et de son début d’Euro. Roberto Martinez a décidé de le remplacer par Diogo Jota à la 65e minute. Dans A Bola, il a reçu un 6. « Centrale du milieu de terrain portugais, lien principal entre défense et attaque et également dangereux dans le dernier tiers, comme dans ce centre parfait qui est passé à quelques centimètres de la tête de Cristiano Ronaldo. » Également convoqués pour cet Euro, Gonçalo Ramos et Danilo Pereira sont restés sur le banc.