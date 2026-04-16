Au meilleur moment, le PSG est redevenu une machine

Depuis plusieurs semaines, le PSG affiche un niveau de jeu sur le terrain proche de celui de la saison dernière. Chose qui n’était pas évidente en début de saison.

Qualifié pour la phase finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’AS Monaco en barrage (5-4 au cumulé), le PSG a ensuite surclassé Chelsea en huitième de finale (8-2 au cumulé) avant de balayer Liverpool en quart de finale (4-0 au cumulé). Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a retrouvé les ingrédients qui ont fait de lui la meilleure équipe d’Europe la saison dernière. Une chose qui semblait difficile à retrouver après un exercice 2024-2025 à rallonge et très peu, voire pas de préparation avant la saison 2025-2026. Mais le PSG a encore a déjoué tous les pronostics, lance L’Equipe. Luis Enrique et son staff n’ont ainsi jamais changé de méthode de travail, ni de planification. « En interne, il a toujours été expliqué que le pic de forme devait intervenir vers cette période – à partir de mars, moment logiquement ciblé par Luis Enrique, son staff technique et un secteur médical dont les décisions sont respectées, ce qui n’a pas toujours été le cas à Paris. Ses hommes s’appuient sur un suivi diététique très strict, des données physiques poussées et étudiées à l’extrême pour déterminer les besoins et les temps de jeu de manière individuelle. »

Un mix entre repos et séances intenses

Pour y arriver, les Parisiens ont toujours misé sur le besoin de mixer entre repos et séances intenses, assure le quotidien sportif. Pour le coach du PSG, « la récupération fait partie intégrante de la séance d’entraînement. Ces périodes off, souvent deux jours après un match quand le calendrier le permet, ne sont pas planifiées au doigt mouillé. Les plages de repos sont quantifiées et programmées, même si cela peut être ajusté et amené à évoluer en fonction des datas des uns et des autres. En revanche, une fois au Campus, Luis Enrique demande à ses hommes d’être à fond et de ne pas calculer. » Le changement, cette saison, est à chercher du côté des retours de blessures. Les Parisiens ont ajusté leur protocole après les rechutes de l’automne (Désiré Doué, Ousmane Dembélé) pour laisser davantage de temps aux joueurs pour récupérer avant de reprendre la compétition, conclut L’Equipe.



















