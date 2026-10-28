Au PSG, les remplaçants ont un rôle très important

Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Luis Enrique ne veut pas parler de titulaires ou de remplaçants. Mais les joueurs qui sortent du banc ont un rôle important dans la méthode du coach parisien.

Lundi soir, le PSG s’est imposé contre Lyon en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (2-0). Un succès qui a permis au club de la capitale de prendre la tête du championnat. Dans une rencontre qu’il a totalement maîtrisée, il a dû attendre les entrées en jeu de Senny Mayulu et Mika Godts pour débloquer la situation. Les deux joueurs ont marqué après être sortis du banc. Une spécialité pour le PSG lors de ses trois derniers matches. Chantre d’un football pensé, façonné, imaginé et produit selon des vertus collectives puis sublimées par le talent individuel, il pense ce qu’il affirme. Ce n’est pas la première fois que les doublures jouent les hommes providentiels, avec ces dernières saisons un Gonçalo Ramos d’une efficacité redoutable à chacune de ses apparitions tardives, lance Le Parisien.

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Une méthode qui fonctionne

Éric Rabesandratana, ancien joueur du PSG, est sous le charme de la gestion de Luis Enrique. « Luis Enrique a toujours raison. Il connaît très bien ses joueurs et sait parfaitement où il veut les emmener. Dans la gestion humaine, le PSG demeure un modèle en Europe. » Peu de remplaçants accepteraient sur la durée ce rôle ingrat tandis que l’Espagnol renverse la problématique. Il peut envoyer un cadre au frigo parce qu’une absence ne change pas le niveau de son onze et qu’il veut leur faire croire au statut d’interchangeable. Le cadre de la Ligue 1 le lui permet plus facilement qu’un autre championnat, avance le quotidien francilien. Il n’y a rien à gagner en ce moment. Ou alors une prise de rendez-vous. En raison des quatre blessures du moment (Mendes, Marquinhos, Dembélé et Kvaratskhelia), d’importance différente, il s’agit de gagner sa place pour Villarreal-PSG, conclut Le Parisien.