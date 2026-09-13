Au PSG, une concurrence partout sauf en défense ?

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique prône la concurrence. Mais un secteur semble résister à cela, la défense. La faute à des remplaçants qui ne répondent pas aux exigences.

Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Depuis son arrivée au sein du club de la capitale, Luis Enrique a expliqué qu’il n’y avait pas de statut et que le meilleur jouerait. Il est adepte du turnover mais la hiérarchie reste très marquée en défense, la concurrence n’étant pas acérée, assure L’Equipe. Venu pour préparer la succession de Marquinhos, Illia Zabarnyi n’est peut-être pas fait pour le jeu défendu par Luis Enrique, comme Milan Skriniar avant lui, malgré des qualités qu’il avait démontrées à Bournemouth et qui avaient convaincu le PSG de le recruter pour 60 millions d’euros, avance le quotidien sportif. En difficulté contre le Slovan Bratislava, comme le montre l’action du but des Slovaques, l’international ukrainien (24 ans) conserve la confiance du club. Ce dernier estime qu’en dehors de l’action du but, l’Ukrainien n’a pas fait un mauvais match contre Bratislava. En interne, on juge qu’il est plus à l’aise avec les consignes du staff. Qu’il traîne ce manque de réussite qui colle parfois aux remplaçants, lance L’Equipe.

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Des titulaires largement au-dessus des remplaçants

Les difficultés de Zabarnyi illustrent la singularité du secteur défensif du PSG : contrairement au milieu ou à l’attaque, la concurrence y est relative. Willian Pacho ne traverse pas sa meilleure période ces derniers mois, estime le quotidien sportif. Mais il reste au-dessus de la concurrence, et cela vaut pour le reste des postes défensifs. En début de saison, Luis Enrique a testé à gauche Lucas Digne et Hernandez avant de se fixer sur Warren Zaïre-Emery. Aucun des trois n’a convaincu. Et Nuno Mendes, de retour de suspension en Ligue 1 à Brest, a rappelé mercredi le gouffre qui le sépare des autres. La rivalité la plus évidente se situe à droite avec, derrière Hakimi, Zaïre-Emery, milieu de formation. Le club doit-il recruter pour permettre cette concurrence voulue par Luis Enrique ? Cela ne semble pas encore la piste prioritaire, conclut L’Equipe.











