Champion de France en titre, le PSG voudra conserver sa couronne à l’issue de la saison 2025-2026. Pierre-Emerick Aubameyang estime que Marseille peut rivaliser avec le PSG.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a totalement dominé la Ligue 1 avec 26 victoires, six nuls et seulement deux défaites. Il a terminé le championnat avec 19 points d’avance sur son dauphin, Marseille. Après une saison à rallonge ponctuée par sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG voudra rééditer ses performances lors de l’exercice à venir. Mais ses concurrents ne veulent pas en entendre parler.

A voir aussi : Ligue 1 – Geronimo Rulli annonce vouloir concurrencer le PSG avec l’OM

« Il faut se donner les moyens de rivaliser avec Paris »

De retour à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang était présenté ce vendredi après-midi aux journalistes. L’attaquant gabonais a été questionné sur les ambitions du club marseillais. Et ce dernier estime qu’avec le mercato réalisé par les Phocéens, son équipe pourra rivaliser avec le PSG cette saison. « Quand on veut rivaliser avec les meilleurs, on vise le plus haut. Il faut se donner les moyens de rivaliser avec Paris, et le club se donne les moyens en ce moment pour ça« , indique l’ancien attaquant de Dortmund dans des propos relayés par Foot Mercato.