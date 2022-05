Le mercato estival ouvrira ses portes dans environ deux semaines et les différentes écuries européennes placent, petit à petit, leurs pions avant cette échéance. Du côté du PSG, les rumeurs se font légèrement moins insistantes alors que l’on attend l’intronisation de Luis Campos à la tête de la stratégie sportive du club.

Cependant, en coulisses, des pourparlers ont lieu afin d’avancer un maximum, le chantier s’annonçant colossal. Car oui, entre les nombreuses ventes à acter et les potentielles recrues, Luis Campos aura du pain sur la planche. Une piste qui revenait avec insistance depuis de longs mois désormais se fait aujourd’hui légèrement plus discrète : en fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba se trouverait toujours dans le viseur rouge et bleu. Pourtant, le club de la capitale parait posséder une longueur de retard vis-à-vis de son concurrent direct dans ce dossier, à savoir la Juventus.

Aucune avancée pour l’heure

Mais ce jour, Loïc Tanzi vient nous apporter quelques menues précisions à ce sujet. Ainsi, les négociations entre l’international tricolore et la Vieille Dame patineraient et aucun accord ne serait en vue. Pire, nulle avancée significative n’aurait eu lieu depuis le dernier rendez-vous en date entre les différentes parties, celui-ci remontant au 16 mai dernier. Une information qui se trouve donc en opposition avec les récents échos en provenance d’Italie, ceux-ci faisant état d’un rapprochement certain entre Paul Pogba et la Juve.