Aucun changement significatif pour Sergio Rico

Dimanche dernier, Sergio Rico a été victime d’un accident impliquant un cheval. Depuis, le deuxième gardien du PSG a été placé en soins intensifs à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío. Ce dernier a communiqué sur son état de santé.

Présent samedi soir sur le banc du PSG lors du match nul contre Strasbourg (1-1), qui a permis au club de la capitale de devenir officiellement champion de France, Sergio Rico s’est rendu – avec l’autorisation du club – en Andalousie dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à un pèlerinage à El Rocio. Lors de ce dernier, il a été victime d’un accident impliquant un cheval. Après une chute, il aurait reçu un coup en pleine tête de la part du cheval. Le portier a été transporté à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville où il a été placé en soins intensifs. Il est dans un état grave mais stable a expliqué l’établissement médical ces derniers jours.

« Son état général reste grave »

Ce vendredi, l’hôpital a de nouveau communiqué sur l’état de santé du numéro 16 du PSG. Il se trouve toujours dans un état grave. « Sergio Rico reste stable et aucun changement significatif n’est à signaler au cours des dernières 24 heures. Son état général reste grave, explique le centre dans des propos relayés par Le Parisien. Il reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville sous l’effet de la sédation, surveillé et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et d’autres spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío. » L’établissement qui a fait savoir qu’aucune communication ne sera effectuée avant lundi, sauf changement significatif au cours du week-end. Demain, les joueurs du PSG affrontent Clermont dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (21 heures, Canal Plus Sport 360). Il recevront à l’issue de cette rencontre le trophée de champion de France. Avec ces circonstances, les joueurs très touchés par ce qui arrive à leur coéquipier, ne comptent pas faire la fête. La cérémonie de remise du trophée de champion sera réduite au strict minimum.

