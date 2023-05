Aucun contact concret entre Neymar et un autre club ?

Après six ans sous le maillot du PSG et malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar ne fermerait pas la porte à un départ cet été. Mais il n’y aurait rien de concret pour l’instant.

Arrivé comme une star au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a jamais eu la chance de jouer une saison en entier. L’international brésilien (31 ans) a très souvent été gravement blessé. Depuis son arrivée dans la capitale française, il n’a joué que 50% des matches et a très souvent raté le sprint final et les matches importants en Ligue des Champions. Alors qu’il y a encore quelques mois, il souhaitait aller au bout de son contrat avec les Rouge & Bleu, les derniers évènements autour du PSG, comme les manifestations des supporters devant chez lui pour lui demander de partir, l’auraient fait changer d’avis. Du côté du club, on ne s’opposera pas à son départ si les conditions sont réunies.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027

Dans son édition du jour, l’Equipe indique que le PSG et Manchester United auraient entamé des discussions au sujet de Neymar. Même s’il souhaiterait un transfert sec, le club de la capitale pourrait accepter un prêt avec le salaire entièrement pris en charge par le club mancunien. De son côté, Matteo Moretto confirme que Neymar serait ouvert à un départ et que le PSG ne le retiendrait pas. Les Rouge & Bleu attendraient des offres adéquates dans ce dossier. Mais selon le journaliste espagnol, à l’instant T, il n’y a aucun contact concret et approfondi avec aucun club. Il y a juste eu des contacts avec le père de Neymar, pas plus que ça. Mark Ogden, journaliste pour ESPN, indique lui que Manchester United ne chercherait pas à recruter le Brésilien, en tout cas sous cette direction du club. Pour rappel, les Red Devils pourraient être vendus dans les prochaines semaines voire mois. Une chose est sûre, c’est un dossier qui risque d’animer les journées des supporters du PSG pendant de longues semaines.

A voir aussi : Un futur en Premier League pour Neymar ?