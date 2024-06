Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, la France va y affronter la Belgique. Pour cette rencontre, il pourrait n’y avoir aucun joueur du PSG au coup d’envoi.

Après une phase de poules mitigée, l’équipe de France affrontera la Belgique en huitième de finale à l’Euro lundi après-midi (18 heures, TF1, BeIN Sports 1). Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Ibrahima Konaté, qui n’a pas encore joué dans cet Euro, a été ménagé lors de l’entraînement du jour des Bleus en raison d’une douleur au genou. Selon les informations de l’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France pourrait opter pour un 4-4-2 en losange.

Dembélé sur le banc pour la première fois de l’Euro

Si la défense devrait être inchangée, avec Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé dans le couloir droit, Théo Hernandez dans le couloir gauche et une défense centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba. Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait faire confiance à Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, N’Golo Kanté et Antoine Griezmann. Titulaire lors des trois premiers matches de la France dans cet Euro, Ousmane Dembélé a été assez décevant. Le numéro 10 du PSG pourrait commencer sur le banc contre les Belges, au profit de Marcus Thuram qui accompagnerait Kylian Mbappé en pointe de l’attaque. Titulaire contre la Pologne, Bradley Barcola devrait retrouver une place sur le banc. Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas encore joué lors de cet Euro, et Randal Kolo Muani, débuteraient aussi sur le banc.