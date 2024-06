Ce mercredi soir, le Portugal affronte la Géorgie. Déjà qualifié et assuré de finir, Le Portugal devrait faire tourner. Aucun joueur du PSG devrait être titulaire.

Vainqueur de ses deux premiers matches, le Portugal est assuré d’être premier de son groupe. Qualifié pour les huitièmes de finale, Roberto Martinez devrait faire tourner son équipe ce mercredi soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1). Titulaires lors des deux premières rencontres de la Seleçao lors de cet Euro 2024, Nuno Mendes et Vitinha ont été performants contre la République Tchèque (2-1) et la Turquie (3-0). Selon la presse portugaise, les deux joueurs du PSG devraient souffler contre les Géorgiens ce mercredi. Le sélectionneur portugais pourrait aligner Joao Cancelo dans le couloir gauche et Joao Palhinha et Ruben Neves au milieu de terrain.

Danilo et Ramos devront attendre pour jouer leurs premières minutes

Deux autres joueurs du PSG ont été convoqués à la Seleçao pour disputer cet Euro 2024, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos. Lors des deux premières rencontres portugaises, ils ne sont pas entrés en jeu. Alors que Roberto Martinez devrait faire un peu tourner, les deux Parisiens ne devraient pas être concernés. En conférence de presse, le sélectionneur portugais a expliqué que Cristiano Ronaldo serait titulaire ce soir. Le numéro 9 du PSG devrait donc de nouveau débuter sur le banc ce soir. Ce devrait également être le cas de Danilo Pereira, qui verrait Antonio Silva lui être préféré pour accompagner Ruben Dias en défense centrale.