Aucun malaise dans le vestiaire du PSG au sujet du Ballon d’Or

Avec neuf joueurs présents dans la liste du Ballon d’Or, le PSG a décidé de faire campagne pour Ousmane Dembélé. Un sentiment partagé par le vestiaire parisien.

Auteur d’une saison 2024-2025 historique, le PSG a logiquement vu neuf de ses joueurs figurer dans la liste des 30 du Ballon d’Or. Le 22 septembre prochain, le grand vainqueur de cette récompense sera connu au Théâtre du Châtelet à Paris. Auteur d’une saison XXL avec les Rouge & Bleu, Ousmane Dembélé est le grand favori pour remporter cette distinction. Et, le PSG a décidé de faire campagne pour son numéro 10 à l’image du discours tenu par le président Nasser al-Khelaïfi durant la Coupe du monde des clubs : « Vu la saison qu’il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu’il gagne le Ballon d’or. S’il ne gagne pas, il y a un problème. Il a tout fait. »

Si le quotidien L’Equipe avait rapporté quelques tensions au sein du vestiaire au sujet du Ballon d’Or, le son de cloche est différent du côté de RMC Sport. « La direction a déjà fait son choix. Et dans le vestiaire, le sentiment est le même (…) Au sein du vestiaire, le sujet ne suscite aucun malaise et la plupart des joueurs voteraient volontiers pour l’attaquant français s’ils le pouvaient. » Même si d’autres Parisiens peuvent nourrir le rêve de remporter ce Ballon d’Or, ils sont unanimes sur la saison réalisée par Ousmane Dembélé. Vitinha n’a d’ailleurs pas hésité à soutenir son coéquipier : « Je pense que celui qui le mérite le plus cette année c’est Ousmane. »