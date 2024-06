Aucun problème pour le PSG devant la DNCG

Comme chaque année, la DNCG étudie les comptes des clubs professionnels. Ce jeudi soir, elle a rendu son verdict sur le PSG. Rien à signaler pour le club de la capitale.

L’exercice version 2023-2024 a tiré sa révérence et le mercato estival a ouvert ses portes depuis trois jours. La période choisie par la DNCG pour inspecter les comptes des clubs. Le gendarme du football français vient d’ailleurs d’émettre un communiqué officiel suite à l’examen de plusieurs acteurs hexagonaux, parmi lesquels le PSG.

Pas de problème non plus pour Monaco et Rennes

Et comme on pouvait assez largement s’en douter, le club de la capitale, champion de France en titre, a passé sans encombre cette étape obligatoire. C’est également le cas pour l’AS Monaco, premier adversaire du PSG lors de la saison 2024-2025 pour le compte du Trophée des Champions et du Stade Rennais. Descendu en Ligue 2 à l’issue de la saison 2023-2024, le FC Metz et le FC Lorient sont aussi passés sans encombre devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG).

Le communiqué officiel de la DNCG

LIGUE 1

AS MONACO, PARIS SAINT-GERMAIN, STADE RENNAIS FC

———————————————————————

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

FC LORIENT, FC METZ

———————————————————————

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

FC ANNECY

———————————————————————

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations

NATIONAL 1

VALENCIENNES FC

———————————————————————

Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG