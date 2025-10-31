Dembélé entraînement

Aucun risque pris avec Dembélé, qui a ressenti une petite gêne contre Lorient

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 octobre 2025

Demain après-midi, le PSG reçoit Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre qu’Ousmane Dembélé devrait commencer sur le banc, par précaution. 

Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse droite avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, avait fait son retour sur les terrains avec le PSG contre le Bayer Leverkusen. Trois minutes après, il avait fait trembler les filets. Il avait ensuite joué 30 minutes contre Brest avant d’être titulaire et de jouer une heure de jeu contre Lorient mercredi soir (1-1). 

Aucun risque pris par le staff du PSG

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, l’international français a ressenti une petite gêne face aux Lorientais. Par précaution, le Ballon d’Or pourrait commencer la rencontre contre Nice demain après-midi (17 heures, beIN SPORT 1) sur le banc. Le staff du PSG ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui vient de faire son retour de blessure. Fabrice Hawkins conclut en expliquant qu’Ousmane Dembélé n’est pas blessé.

