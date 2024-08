Aucune action en justice intentée dans le litige Mbappé-PSG ?

Ce mardi matin, le Monde indiquait que Kylian Mbappé avait saisi l’UEFA et la LFP pour réclamer 55 millions d’euros de salaires et de primes impayées. Malgré ça, il n’y aurait eu aucune action en justice intentée dans ce dossier.

Même si Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG depuis presque deux mois, il fait encore l’actualité du club de la capitale. Ce matin, Le Monde indiquait que le nouvel attaquant du Real Madrid avait saisi l’UEFA et la LFP pour réclamer 55 millions d’euros de salaires et de primes impayées à son ancienne équipe. Mais selon le média GiveMeSport, aucune action en justice n’a été intentée et que les deux parties souhaitent éviter toute action de cette nature.

A voir aussi : Mbappé a saisi la LFP et l’UEFA pour récupérer 55 millions d’euros d’impayés

Le PSG calme face à la situation

GiveMeSport explique que si le PSG n’a pas voulu faire de commentaire sur cette affaire, il semblerait qu’il soit calme face à la situation. « Il demande simplement à Mbappé de respecter un engagement public et privé après avoir investi des centaines de millions sur lui pendant son séjour au Parc des Princes. Le PSG est déterminé à s’engager de manière constructive et positive pour trouver une solution. » Le média explique également que, contrairement à ce qui a été rapporté, il n’y a aucun risque pour le PSG d’être expulsé de la Ligue des champions à la suite de cette affaire. « Le PSG n’a reçu aucune communication de l’UEFA, de la FFF ou de la LFP. » Le PSG n’est pas pressé de finaliser un accord avec Mbappé et prévoit de le faire discrètement, mais il est optimiste quant au fait que toutes les parties puissent parvenir bientôt à un accord à l’amiable, conclut GiveMeSport.