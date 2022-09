Auteur d’un début de saison en boulet de canon, Neymar Jr affole les compteurs. En effet, en l’espace de 5 matches de Ligue 1, le Brésilien a inscrit 7 réalisations et a délivré 6 offrandes. Un rythme tout bonnement ahurissant. Pourtant, des rumeurs faisaient état d’une volonté du PSG, et plus particulièrement Luis Campos, de le vendre cet été.

Un démenti de plus concernant Neymar

D’ailleurs, dans cette optique, le Ney a été associé avec plusieurs écuries au sein de la rubrique transferts cet été. Tout d’abord, c’est Manchester City qui a été évoqué, sans que cela ne soit réellement concret. Ensuite, toujours en Premier League, c’est surtout Chelsea qui aurait eu dans l’idée de dégainer dans ce dossier. D’ailleurs, des rumeurs assez récentes indiquaient une approche des Blues en ce sens avec une offre à la clé. Une information fermement démentie par Christian Falk ce jour. En effet, d’après le journaliste de Bild, les Londoniens n’ont pas transmis de propositions à leurs homologues français. C’est une certitude, d’autant plus à six heures de la clôture du mercato désormais : Neymar Jr restera donc parisien.