Aucune intention du PSG de recruter Eli Junior Kroupi ?

Ces derniers jours, les informations autour du mercato du PSG sont contradictoires. Annoncé toujours dans la course pour Eli Junior Kroupi, il n’aurait finalement aucune intention de recruter l’attaquant de Bournemouth.

Le PSG est à la recherche d’un attaquant afin de remplacer Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan contre 80 millions d’euros. Depuis plusieurs semaines, le nom de Ferran Torres est avancé. Mais d’autres joueurs sont associés au double champion d’Europe pour renforcer ce poste, notamment Eli Junior Kroupi. Auteur d’une belle saison avec Bournemouth en Premier League (13 buts), le jeune attaquant (20 ans) attise les convoitises des plus grands clubs. Le FC Barcelone aurait transmis deux offres au club anglais, deux offres refusées.

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Son profil ne correspond pas aux attentes du PSG

Ces dernières heures, on parlait d’un PSG toujours à l’affût dans ce dossier et qui avancerait dans l’ombre. Pour rappel, en début de mercato, des rumeurs faisaient écho du PSG comme destination préférée de l’ancien Lorientais. Mais selon les informations d’Olivier Tallaron, le PSG n’aurait aucune intention de recruter Eli Junior Kroupi. Le journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus explique que son profil ne correspond pas aux attentes du club et que les rumeurs actuelles sont totalement infondées.