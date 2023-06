Aucune négociation entre le PSG et Christophe Galtier

Alors que son départ semble acté en interne, Christophe Galtier est toujours l’entraîneur en poste et sous contrat avec le PSG. Malgré les dernières informations parues qui annoncent Luis Enrique sur le banc du club de la capitale, la situation est au point mort entre le technicien français et ses dirigeants.

Après une saison 2022/2023 compliquée en tant que coach du PSG, Christophe Galtier devrait voir son aventure en Rouge & Bleu s’écourter. S’il avait signé pour deux saisons initialement, l’entraîneur français devrait entrer en négociations avec ses dirigeants afin de ne pas honorer sa deuxième année courante dans son contrat. C’est en tous cas la volonté du board parisien, pas satisfait de l’unique et première saison de Christophe Galtier sur le banc. En ce sens, le nom de Luis Enrique revient avec insistance ces derniers jours et dernières heures, afin de remplaçant l’ancien coach de l’OGC Nice et débuter son histoire en Rouge & Bleu. Cependant, le technicien espagnol pourrait prendre son mal en patience avant de poser sa signature sur un quelconque document à Paris. En effet, avant de s’engager avec le champion de France, Luis Enrique devra attendre que ses potentiels dirigeants avancent dans le licenciement de Christophe Galtier.

A lire aussi : Un dénouement cette semaine pour Luis Enrique ?

La situation au point mort

Selon les dernières informations de nos confrères d’RMC Sport, les choses n’avancent pas comme elles le devraient. En effet, Christophe Galtier « n’a toujours aucune nouvelle concrète du PSG quant à sa rupture de contrat« . Le technicien français ne fait guère l’objet de négociations avec ses dirigeants et donc aucun accord n’a pour le moment été trouvé. Actuellement, le coach du PSG est en vacances dans le sud de la France. Si son nom a été associé à Naples (Rudi Garcia a pris la place depuis), Marseille ou encore l’Arabie Saoudite, « aucune discussion réelle n’a eu lieu avec un autre club », toujours selon RMC Sport. Ces derniers parlent d’une « situation toujours au point mort« . Un dossier qui devrait retarder l’arrivée, la signature et l’annonce du prochain entraîneur du PSG.