Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham semblaient débattre de la rivalité entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. L’ancien des Girondins de Bordeaux a mis fin aux spéculations aujourd’hui en conférence de presse de l’Equipe de France.

Dans le vestiaire du Real Madrid, la vidéo a été captée et publiée. Celle-ci montre un échange entre Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni qui défendent l’un et l’autre un joueur. Très rapidement, les spéculations ont fait monter la sauce autour d’un probable débat entre les deux coéquipiers au sujet de la rivalité entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Cependant, le milieu de terrain de l’Equipe de France a mis fin au débat en clarifiant les choses : « Vous êtes sûrs de ça (que le débat était sur Mbappé et Haaland ; Ndlr). Oui parce qu’il faut rétablir la vérité« , a-t-il rétorqué en souriant. « Il faut rétablir la vérité parce que dès que je suis arrivé en sélection, c’est la première question qu’on m’a posée. Il faut savoir qu’on était en mise au vert avec le Real Madrid et je crois que des gars sont venus nous présenter des habits. Ce qu’il faut savoir, et là c’est un scoop, c’est qu’on ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d’Erling. On parlait de Dayot (Upamecano) et de Dier. Pourquoi? Parce que c’était la veille de notre match de Ligue des Champions et on regardait Bayern-Lazio si je ne me trompe pas. Je crois que c’était Bayern-Lazio en Ligue des Champions, oui c’est ça. Et donc en fait Jude (Bellingham) parlait de Dier et moi je parlais de Dayot. Donc aujourd’hui on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre mais voilà ce qu’il s’est passé« , a confié Aurélien Tchouaméni.

« Le plus fort entre Haaland et Mbappé ?«

Si le débat n’a donc pas eu lieu entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, le numéro 8 des Bleus a tout de même été amené à y répondre en conférence de presse ce jeudi : « Le plus fort et le plus complet des deux? Je préfère Kylian sur tout. Erling est un super joueur mais je préfère Kylian« , a-t-il rétorqué. Dans la foulée, le madrilène s’est également exprimé sur les possibilité de Kylian Mbappé de disputer les JO : « Le club où Kylian ira décidera. Peut-être qu’il les jouera si le club où il signe, je ne sais pas lequel, l’y autorise« . Les Jeux Olympiques 2024 à Paris, un des sujets favoris de Kylian Mbappé ? « Je ne peux pas dire s’il parle plus du Real ou des JO parce que je n’en ai pas parlé avec lui de ça encore« , a répondu Aurélien Tchouaméni.