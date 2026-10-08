Aurélien Tchouaméni dévoile ses favoris au Ballon d’Or

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera dévoilé. Interrogé à ce sujet, Aurélien Tchouaméni a dévoilé ses favoris. Et il a cité un joueur du PSG.

Auteur d’une nouvelle saison XXL, le PSG a vu dix de ses joueurs être nommés pour le Ballon d’Or 2026. Trois d’entre eux peuvent être considérés comme favoris : Ousmane Dembélé pour le back-to-back, lui qui a réalisé une nouvelle saison solide, Khvicha Kvaratskhelia, élu meilleur joueur de la Ligue des champions, et Fabián Ruiz, qui a remporté la Champions League et la Coupe du monde. Beaucoup d’observateurs donnent leur avis sur celui qui devrait soulever la distinction individuelle suprême le 26 octobre prochain.

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« Évidemment, ça doit revenir à un Français »

Dans une interview accordée à France 24, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur ses favoris pour le Ballon d’Or 2026. Et il a cité un joueur du PSG. « Il y a énormément de joueurs qui méritent le Ballon d’Or. Évidemment Kylian, qui a fait une saison exceptionnelle. Je pense qu’il le mérite. Il y a Ousmane aussi, qui a fait des choses incroyables avec le PSG, qui a gagné la Ligue des champions encore une fois. Il y a Michael Olise. Évidemment, ça doit revenir à un Français. »