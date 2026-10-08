Ballon d'Or

Aurélien Tchouaméni dévoile ses favoris au Ballon d’Or

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 octobre 2026

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera dévoilé. Interrogé à ce sujet, Aurélien Tchouaméni a dévoilé ses favoris. Et il a cité un joueur du PSG. 

Auteur d’une nouvelle saison XXL, le PSG a vu dix de ses joueurs être nommés pour le Ballon d’Or 2026. Trois d’entre eux peuvent être considérés comme favoris : Ousmane Dembélé pour le back-to-back, lui qui a réalisé une nouvelle saison solide, Khvicha Kvaratskhelia, élu meilleur joueur de la Ligue des champions, et Fabián Ruiz, qui a remporté la Champions League et la Coupe du monde. Beaucoup d’observateurs donnent leur avis sur celui qui devrait soulever la distinction individuelle suprême le 26 octobre prochain. 

Gianluigi Donnarumma donne son favori pour le Ballon d’Or
canalsupporters.com

« Évidemment, ça doit revenir à un Français »

Dans une interview accordée à France 24, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur ses favoris pour le Ballon d’Or 2026. Et il a cité un joueur du PSG. « Il y a énormément de joueurs qui méritent le Ballon d’Or. Évidemment Kylian, qui a fait une saison exceptionnelle. Je pense qu’il le mérite. Il y a Ousmane aussi, qui a fait des choses incroyables avec le PSG, qui a gagné la Ligue des champions encore une fois. Il y a Michael Olise. Évidemment, ça doit revenir à un Français. » 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 octobre 2026

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