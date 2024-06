Aurélien Tchouaméni prend la défense d’Ousmane Dembélé

Titulaire lors des deux premiers matches de l’équipe de France à l’Euro, Ousmane Dembélé a été en difficulté. Aurélien Tchouaméni a tenu à prendre la défense de l’ailier du PSG.

Ousmane Dembélé arrive toujours à faire la différence sur le terrain, mais pêche trop souvent dans la finition. Que ce soit avec le PSG ou avec l’équipe de France, il tergiverse souvent dans le dernier geste. Pour sa première saison à Paris, il a participé à 42 matches toutes compétitions confondues pour seulement six buts. Il a tout de même délivré douze passes décisives. En équipe de France, ses statistiques ne sont pas folles non plus. En 46 sélections, il n’a été décisif qu’à huit reprises, avec cinq buts et trois offrandes.

« C’est un joueur exceptionnel. Il est très important dans notre système »

Lors des deux premiers matches de la France à l’Euro, contre l’Autriche (0-0) et les Pays-Bas (0-1), Ousmane Dembélé était titulaire à chaque fois. Mais, même s’il a fait des différences balle au pied, il n’a pas réussi à se montrer dangereux ni même décisif dans la surface de réparation adverse. Des performances en demi-teinte qui pourraient lui coûter sa place de titulaire contre la Pologne mardi après-midi (18 heures, TF1, BeIN Sports 1). Présent en conférence de presse ce dimanche, Aurélien Tchouaméni, le coéquipier du numéro 10 du PSG en équipe de France, a tenu à le défendre. « Ousmane, rien ne l’affecte. Tout va bien, c’est un joueur exceptionnel. Il est très important dans notre système. On sait que ce genre de joueur réussit beaucoup de choses, et qu’il ratera peut-être des choses, c’est normal. »