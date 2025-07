Aurier : « Je préfère ne pas manger que de signer à Marseille »

Sans club depuis juin 2024, Serge Aurier aurait pu signer à l’Olympique de Marseille. Un refus de la part de l’ancien Parisien qui porte le PSG dans son coeur.

Depuis la fin de son contrat à Galatasaray en juin 2024, Serge Aurier (32 ans) est sans club. Pourtant, l’international ivoirien aurait pu rebondir dans le championnat de France. En effet, dans une interview accordée au podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, le latéral droit de 32 ans a indiqué que l’Olympique de Marseille l’avait contacté.

« Signer à l’OM ? Jamais de la vie »

Et à l’inverse d’Adrien Rabiot, l’ancien Parisien (2014-2017) ne signera jamais chez le club ennemi, lui qui porte le PSG dans son coeur : « Aurais-tu pu signer un jour à l’Olympique de Marseille ? Jamais de la vie. On m’a déjà proposé. Benatia (directeur du football de l’OM) m’en a parlé mais je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas. Et j’étais sans club. Je suis très loyal. Je préfère même ne pas manger que de signer à Marseille. C’est dans la tête. Je suis un Parisien, j’ai fait toutes mes classes en région parisienne, je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et puis même, ça fait bizarre. Dans les Classicos, tu dis ‘Allez Paris, Allez Paris’, quand tu gagnes t’es le plus heureux du monde et d’un coup tu fais l’inverse. C’est quelle sensation que tu reçois de l’autre côté? »

Approché par Medhi Benatia il y a quelques mois, Serge Aurier a de suite écarté l’idée de jouer à l’OM. Par fidélité à Paris. ❤️💙



📽️ @Kampo_media pic.twitter.com/uNW3QcUpvM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 2, 2025