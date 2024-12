Auxerre / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte l’AJ Auxerre en Ligue 1 avec l’ambition de renouer avec la victoire et confirmer sa nette domination en championnat.

Après une dernière semaine difficile, le PSG retrouve la compétition ce vendredi. À cette occasion, les Rouge & Bleu affrontent l’AJ Auxerre – au Stade Abbé Deschamps – à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Après un résultat nul décevant face au FC Nantes (1-1) le week-end dernier, les joueurs de Luis Enrique devront renouer avec le succès pour reprendre leur marche en avant en championnat.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’AJ Auxerre et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Samedi dernier, les Parisiens avaient concédé le match nul sur leur pelouse face au FC Nantes (1-1). Un bon résultat annoncé ici par Willou. Félicitations à lui !!!