Auxerre/PSG : Clés du match, chiffres, enjeux…

Le Paris Saint-Germain se déplace à Auxerre pour jouer face au 16e de Ligue 1 dans le cadre de la 35e journée du championnat de France. Le club de la capitale dispose de six longueurs d’avance sur le RC Lens (81 points contre 75 points). Avec 26 victoires, 3 nuls et 6 défaits, le club de la capitale s’apprête à affronter le premier club non-relégable du classement puisque quatre clubs descendront cette saison. Focus sur les clés, les chiffres et les enjeux de cette rencontre Auxerre/PSG.

8 rencontres sans défaites à domicile pour Auxerre

Sur le papier le PSG part largement favori mais compte tenu du contexte où Auxerre doit sauver sa peau pour éviter la descente… tout est possible. Surtout cette saison où l’on a vu des Parisiens capables de s’incliner contre ce type d’équipe. En revanche, les hommes de Christophe Galtier pourraient s’inspirer de leur victoire le 13 novembre dernier au Parc des Princes contre cette même équipe (5-0). Une rencontre à sens unique qui avaient mis en confiance les internationaux avant leur départ au Qatar. Cette-fois, c’est Auxerre qui reçoit et au Stade de l’Abbé-Deschamps les joueurs de Christophe Pélissier n’ont plus perdus depuis huit rencontres malgré des oppositions face au LOSC (1-1), au Stade Rennais FC (0-0) ou encore l’Olympique Lyonnais (2-1).

Un peu d’histoire désormais. Le 30 mai 2015, les deux équipes s’affrontent en finale de Coupe de France. Après s’être débarrassé de Saint-Étienne en demi-finale, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic’ ont fait face à des Auxerrois coriaces. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour que Edinson Cavani trompe le gardien d’une tête puissante après un centre parfait de Grégory van der Wiel. Le PSG s’impose et remporte sa neuvième Coupe de France.

