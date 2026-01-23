Auxerre / PSG – Le groupe parisien avec de nombreux absents

Ce vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe avec de nombreux absents.

Le PSG voudra renouer avec le succès ce vendredi soir sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans de nombreux cadres. Le coach espagnol vient de dévoiler son groupe pour le déplacement dans l’Yonne. Comme c’était attendu, les blessés de longue date, Matvey Safonov, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou et João Neves ne sont pas du voyage.

À lire aussi : Ligue 1 – Un point médical chargé avant Auxerre / PSG

Ibrahim Mbaye de retour dans le groupe

Ce sera également le cas pour Fabian Ruiz, touché au genou lors de la défaite du PSG contre le Sporting CP mardi soir lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1). Après avoir beaucoup joué ces dernières semaines, Nuno Mendes est laissé au repos, comme Achraf Hakimi, de retour de la CAN et qui n’est pas à 100%. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye est, lui, bien dans la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique, comme les titis Martin James et Noah Nsoki.

Le groupe du PSG